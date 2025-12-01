С приходом зимы перед автовладельцами традиционно встает вопрос приобретения стеклоомывающей жидкости для транспортных средств. В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ) озвучили рекомендации по выбору качественного товара.



В центре напомнили:

— Каждый год санитарно-эпидемиологическая служба выявляет небезопасные стеклоомыватели с метанолом. Постановления о запрещении ввоза и обращения такой продукции размещаются на сайте РЦГЭиОЗ в разделе «Надзорная деятельность» (временные санитарные меры).

Чтобы защитить автомобиль от некачественной продукции, специалисты рекомендуют следующее:

— Покупайте жидкости только в установленных для торговли местах, поскольку продукция, продаваемая «с обочины», в большинстве случаев контрафакт, содержащий метанол. Внимательно изучайте маркировку: жидкость должна быть предназначена исключительно для использования в транспортных средствах, в составе не должно быть метанола (метилового спирта, метилгидрата). Будьте осторожны с различными антиобледенителями, противогололедными реагентами и подобными средствами. Часто они содержат метанол, но при этом на маркировке не указано, что они используются в качестве стеклоомывающей жидкости. Проверяйте срок годности и соблюдайте меры предосторожности. Отдавайте предпочтение продукции надежных производителей.

Кроме того, специалисты советуют обращать внимание на цену товара. Слишком низкая стоимость — повод насторожиться. Жидкости на основе метанола дешевле в производстве, поэтому его используют для изготовления контрафактной продукции.

sb.by