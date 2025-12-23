Разбираем на конкретных примерах.

Средний размер пенсии по возрасту в Беларуси сейчас — 980 рублей.

В следующем году его планируют увеличить на 14,5 процента — порядка 1,1 тыс рублей.

Размеры пенсий зависят от:

— продолжительности стажа работы,

— величины прошлого заработка,

— права на надбавки/повышения.

Право на надбавки/повышения имеют участники и ветераны великой Отечественной войны, инвалиды 1 группы, лица в возрасте старше 75 лет, почетные доноры и др.

Величину заработка определяет его индивидуальный коэффициент заработка — ИКЗ.

Он рассчитывается путем соотнесения ежемесячного фактического заработка в установленном периоде и средней заработной платы работников в республике в тех же месяцах.

Пример. Если средняя зарплата (номинальная) в октябре составляла 2758,6 рубля, то при зарплате в 1700 рублей ИКЗ будет 0,616. А при зарплате в 3400 рублей ИКЗ составит 1,232.

При назначении пенсии после 1 января 2025 года для расчета берется заработок за последние 30 лет стажа.

Как увеличить свой доход в серебряном возрасте?

Добровольное накопительное пенсионное страхование

С 1 октября 2022 года в Беларуси работает программа, по которой к основной пенсии можно накопить вторую, дополнительную. Ее размер не зависит от стажа и не уменьшает основную пенсию.

✅ Любой работающий человек, которому до пенсии осталось не менее 3 лет и 2 месяцев.

✅ Вы ежемесячно отчисляете от 1% до 10% от своей зарплаты (на выбор).

✅ Ваш работодатель добавляет к вашим отчислениям еще до 3% от вашей зарплаты.

✅ Все взносы копятся на вашем счете. На сумму начисляется доход в размере ставки рефинансирования Нацбанка (на данный момент — 9,75% годовых).

✅Ваши взносы не облагаются подоходным налогом.

Программа «отложенной пенсии»

Если вы вышли на пенсию, но продолжаете работать, вы можете временно отказаться от ее получения, чтобы в будущем увеличить размер выплат. Вы пишете заявление об отказе от получения пенсии на период работы. Минимальный срок — 2 месяца.

За каждый полный год «отсрочки» к вашей пенсии добавляется определенный процент, и эти проценты суммируются.

✅Отказ на 1 год увеличение на +6%

✅Отказ на 2 года увеличение уже на +14% (6% + 8%)

✅Отказ на 5 лет увеличение на +50%

Таким образом, за пять лет можно увеличить будущую пенсию практически вдвое.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь