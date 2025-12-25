На что обратить внимание при покупке гирлянды, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Госстандарт подготовил памятку — рекомендации для потребителей при покупке гирлянды. Так, следует обращать внимание на маркировку. Вся информация об изделии должна быть представлена на белорусском или русском языке. В маркировке должны быть указаны наименование и (или) обозначение гирлянды, основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность (количество и вид лампочек, степень защиты, уровень напряжения), дата изготовления, информация об изготовителе (наименование фирмы-производителя, страна и адрес производства). Также должна быть маркировка единым знаком обращения продукции «ЕАС».

Товар должен иметь документы о соответствии. «Покупая новую гирлянду, можно поинтересоваться у продавца наличием документов, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза). Если же они отсутствуют, то это повод задуматься над тем, стоит ли покупать такой товар», — порекомендовали в комитете.

В Госстандарте отметили, что в стремлении сэкономить некоторые потребители готовы покупать гирлянды сомнительного происхождения. «При выборе такого подхода к приобретению украшения риск получить дефектный товар гораздо выше. Так, дешевая гирлянда, вероятнее всего, будет изготовлена из материалов низкого качества, что быстро приведет к ее повреждению. Резкий запах пластмассы может говорить о том, что при изготовлении изоляции для гирлянды использовали некачественный пластик, в котором содержатся вредные для здоровья формальдегиды, — пояснили в комитете. — Обратите внимание на длину провода для подключения к сети. Часть провода без лампочек должна быть достаточной, но не излишне длинной — чтобы было удобно подключать гирлянду к сети. Длина кабеля между штепсельной вилкой и первым патроном должна быть не менее 1,5 м. Рекомендуется проверить надежность мест соединения компонентов гирлянды: гнезда, блока управления и вилки. Состояние гирлянды лучше проверить прямо в магазине, попросите продавца подключить выбранную гирлянду к сети, попробуйте переключить режимы свечения. Все лампочки должны гореть, кнопка не должна западать или нажиматься с усилием».

Кроме того, в Госстандарте рассказали, на что обратить внимание при эксплуатации гирлянды. «Необходимо использовать гирлянду по назначению. Ее можно использовать как внутри помещения, так и на улице. Следует помнить, что если украшение рассчитано для улицы, то оно имеет дополнительную влагозащиту, а используемые материалы более устойчивы к низким температурам. Некоторые пользователи забывают об этом и вешают на улице те гирлянды, которые подходят только для помещений. Это может привести к быстрому выходу гирлянды из строя. В худшем случае это чревато замыканием и пожаром», — напомнили в комитете.

Также нужно проверять гирлянду перед использованием. «Чаще всего новогодние украшения используют раз в год, а все остальное время они где-нибудь хранятся. При этом условия хранения не всегда подходят для тех материалов, из которых изготовлена гирлянда. За год, в частности, могут повредиться провода и их изоляция, разбиться лампочки, контакты испортиться либо загрязниться. Поэтому перед тем как использовать гирлянду, следует ее осмотреть, а после проверить, ненадолго включив в сеть. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, нетипичное мигание лампочек, искрение) она должна быть немедленно обесточена. Оцените целостность изоляции. Проверьте, чтобы провод плотно прилегал ко всем элементам гирлянды, был гладкий, без трещин и заусенцев», — добавили в комитете.