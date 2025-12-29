Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в эфире телеканала СТВ рассказала, как вырастут в 2026 году зарплаты в бюджетной сфере и пенсии, сообщает БЕЛТА.

Как подчеркнула министр, заработная плата работников бюджетной сферы — безусловный приоритет. «Предусмотрен рост реально располагаемых доходов населения в 121% в целом всех. И мы будем опираться на те подходы, которые сформированы в текущей пятилетке. А за истекший период заработная плата у врачей увеличилась в 2 раза, учителей — в 2,4 раза. Сегодня заработная плата учителя — более Br2,5 тыс., врача — Br3,7 тыс.», — сделала акцент Наталия Павлюченко.

«Но мы понимаем, что в бюджетной сфере работают разные категории: работники как и высокооплачиваемые, так и низкооплачиваемые. И здесь еще один инструмент — это минимальная заработная плата. Также решение принято, и с 1 января 2026 года размер минимальной заработной платы уже (составит. — Прим. БЕЛТА) Br858. Темп роста, если мы берем к декабрю 2025 года, — 14%», — отметила министр.

Наталия Павлюченко напомнила, что заблаговременно правительством принято решение о повышении базовой ставки первого разряда. «С 1 января 2026 года она уже будет составлять Br297 — увеличивается на 8,8%. И тот подход, который мы принимали в текущем периоде, кроме базовой ставки еще поддерживать через стимулирующие выплаты, тоже будет сохранен. В целом заработная плата на следующий год работников бюджетной сферы будет запланирована с ростом на 14%», — озвучила ориентиры она.

Говоря о повышении пенсионных выплат, министр подчеркнула: эта работа планомерная. «Конечно, это результат проводимой серьезной бюджетной политики. Буквально недавно глава государства подписал закон о бюджете Фонда (социальной защиты населения. — Прим. БЕЛТА) на 2026 год, где крупной статьей по социальным выплатам являются пенсионные выплаты — Br31 млрд. Запланирован рост более 14%, а сам размер пенсии превысит Br1 тыс.», — отметила она.