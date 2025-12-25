Заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Светлана Кожекина прокомментировала журналистам работу банка во время масштабных технических работ, передает корреспондент БЕЛТА.

С 22 декабря до 15.00 29 декабря Беларусбанк проводит крупномасштабные технологические работы, связанные с переходом на новое программное обеспечение. «В этот период для наших клиентов будут доступны все операции по оплате товаров и услуг в торговых сетях и на маркетплейсах. Также можно снимать наличные во всей банкоматной сети — не только Беларусбанка, но и всей банковской системы. В нашей сети по всей стране работает около 1,4 тыс. банкоматов. Клиенты также смогут оплачивать коммунальные платежи через систему ЕРИП, просматривать баланс и переводить средства с карты на карту. По этим операциям возможны только два кратковременных периода ограничения: 27 и 28 декабря с 1.00 до 10.00», — рассказала Светлана Кожекина.

По ее словам, с 22 по 24 декабря в банке можно будет оформить только неперсонализированные карточки. В целом с 17.30 24 декабря по 15.00 29 декабря будут недоступны операции по оформлению карточек и их получению, включая кредитные и задержанные, операции по текущим и вкладным счетам — открытие счетов, их пополнение и др., переводы через систему мгновенных платежей, услуги депозитных сейфов, сервис МСИ при регистрации в интернет-банкинге, операции ЕРИП по услугам банка.

Погашение кредитов клиенты смогут осуществлять с 22 декабря до 17.30 24 декабря в штатном режиме и после 15.00 29 декабря также в штатном режиме. Через ЕРИП эти операции будут недоступны с 17.30 24 декабря до 7 января 2026 года.

Вкладчики, срок депозитов которых приходится на период с 25 по 28 декабря, смогут получить и воспользоваться своими средствами с 29 декабря. В указанные дни (25-28 декабря) будет начисляться ставка депозитного договора. Кроме того, с 22 по 24 декабря возможен досрочный вывод депозита.

Светлана Кожекина добавила, что 25-28 декабря отделения банка будут работать по графику выходных и праздничных дней. Контакт-центр доступен для консультаций: с 22 по 24 декабря и с 29 декабря — с 8.30 до 21.00, а с 25 по 28 декабря — с 9.00 до 18.00.