В Беларуси католические верующие отмечают Рождество Христово 25 декабря — один из главных христианских праздников.

История праздника

Согласно Библии, Деве Марии за девять месяцев до рождения Иисуса явился архангел и сообщил о благой вести: она родит младенца, который станет Сыном Всевышнего. Младенец Иисус родился в Вифлееме рядом со стойлом, его положили в кормушку для скота. На небе зажглась Вифлеемская звезда, по которой волхвы пришли поклониться новорождённому, принеся дары — смирну, ладан и золото.

Рождественские традиции

Одной из главных традиций является проведение трёх литургий: ночной, на рассвете и дневной месс. В ночь с 24 на 25 декабря католики и протестанты традиционно посещают костёл.

Праздник — семейный: на праздничный стол стараются поставить 12 блюд, символизирующих число апостолов Христа, а зажжённые свечи помогают защитить дом от темных сил.

Что нельзя делать на Рождество

В этот день запрещено:

заниматься тяжёлым физическим трудом и домашними делами;

рукоделием;

ссориться и ругаться;

носить одежду тёмных цветов;

гадать и следовать языческим обычаям;

выносить мусор, чтобы не «вынести удачу» из дома.

Что можно делать

На Рождество рекомендуется:

посещать костёлы и участвовать в мессах;

отмечать праздник в кругу семьи;

ставить на стол 12 блюд и зажжённые свечи;

обмениваться подарками.

Народные приметы

Белорусские народные приметы связывают погодные условия на Рождество с предстоящими сезонами:

теплая погода предвещает холодную весну;

солнечный день обещает морозную зиму и жаркое лето;

метель — раннюю весну.

mlyn.by