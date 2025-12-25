В Беларуси католические верующие отмечают Рождество Христово 25 декабря — один из главных христианских праздников.
История праздника
Согласно Библии, Деве Марии за девять месяцев до рождения Иисуса явился архангел и сообщил о благой вести: она родит младенца, который станет Сыном Всевышнего. Младенец Иисус родился в Вифлееме рядом со стойлом, его положили в кормушку для скота. На небе зажглась Вифлеемская звезда, по которой волхвы пришли поклониться новорождённому, принеся дары — смирну, ладан и золото.
Рождественские традиции
Одной из главных традиций является проведение трёх литургий: ночной, на рассвете и дневной месс. В ночь с 24 на 25 декабря католики и протестанты традиционно посещают костёл.
Праздник — семейный: на праздничный стол стараются поставить 12 блюд, символизирующих число апостолов Христа, а зажжённые свечи помогают защитить дом от темных сил.
Что нельзя делать на Рождество
В этот день запрещено:
- заниматься тяжёлым физическим трудом и домашними делами;
- рукоделием;
- ссориться и ругаться;
- носить одежду тёмных цветов;
- гадать и следовать языческим обычаям;
- выносить мусор, чтобы не «вынести удачу» из дома.
Что можно делать
На Рождество рекомендуется:
- посещать костёлы и участвовать в мессах;
- отмечать праздник в кругу семьи;
- ставить на стол 12 блюд и зажжённые свечи;
- обмениваться подарками.
Народные приметы
Белорусские народные приметы связывают погодные условия на Рождество с предстоящими сезонами:
- теплая погода предвещает холодную весну;
- солнечный день обещает морозную зиму и жаркое лето;
- метель — раннюю весну.