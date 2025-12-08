Когда в Беларуси ждать первых ощутимых зимних морозов, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Рабочие будни белорусов пройдут на фоне неустойчивой, но при этом не по сезону теплой погоды. После периода антициклонального затишья в начале декабря на текущей неделе атмосферу дестабилизируют фронтальные разделы, которые обусловят не только осадки, но и порывистый ветер. Однако уже в предстоящие выходные управление погодными процессами снова перейдет в руки области повышенного атмосферного давления, а значит, облаков и осадков станет меньше, но, вместе с тем, при прояснениях могут ударить первые ощутимые зимние морозы. Так, на текущей рабочей неделе (9-12 декабря) территория нашей страны будет находиться в циркуляции атлантических циклонов. В результате чего фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, принесут новые порции осадков различной фазы (дождь, мокрый снег, снег) и интенсивности в большинство районов республики. При этом днем 9 декабря (вторник) местами дожди будут достигать сильных критериев. В дневные часы 12 декабря (пятница) в отдельных районах страны не исключено усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Вместе с тем при адвекции теплого воздуха сохранится повышенный температурный режим с ночными минимумами от минус 3 до плюс 8 и дневными максимумами от нуля до плюс 10 градусов», — рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 9 декабря, ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег). В дневные часы местами пройдут сильные дожди. В отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, по западу — до плюс 6. Днем будет от нуля по востоку до плюс 9 градусов по западу.

В среду, 10 декабря, на большей части территории страны пройдут дожди, ночью по юго-востоку с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман, по востоку — слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем будет 2-8 градусов тепла, по западу ночью — плюс 6-7, днем — 9-10 градусов выше нуля.

В четверг, 11 декабря, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла, днем — плюс 3-10.

В пятницу, 12 декабря, на большей части территории ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Днем в отдельных районах прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 1-7 градусов выше нуля, днем местами — до плюс 9.

«В предстоящие выходные (13-14 декабря) влияние фронтальных разделов ослабнет, фон атмосферного давления начнет расти, а осадки станут менее интенсивными и примут локальный характер. Однако вследствие поступления воздушных масс северных широт температурный фон понизится, и если в течение суток 13 декабря (суббота) будет находиться в пределах от минус 6 градусов по северо-востоку до плюс 5 градусов по юго-западу, то 14 ноября (воскресенье) ночью уже составит 1-8 градусов мороза, по северо-востоку при прояснениях воздух охладится до минус 12, а днем будет колебаться от слабого минуса до слабого плюса. При колебаниях температурного фона местами будут отмечаться слабые туманы и гололедные явления. Похолодает», — поделились прогнозом синоптики.

В субботу, 13 декабря, ночью местами по стране ожидаются небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), днем будет преимущественно без осадков. В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 6 градусов по северо-востоку до плюс 5 градусов по юго-западу.

В воскресенье, 14 декабря, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по стране ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем). В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по северо-востоку при прояснениях — до минус 12. Днем будет от минус 5 градусов по северо-востоку до плюс 3 градусов по западу.