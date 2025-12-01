Доллар подешевел на Br0,0073 — его курс составил Br2,9016.

Курс юаня стал ниже на Br0,0037 и составил Br4,0972 за 10 юаней.

Курс российского рубля повысился на Br0,0133 и составил Br3,7301 за 100 российских рублей.