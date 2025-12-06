Власти Латвии продлили режим запрета полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Россией и Беларусью. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерскую службу страны.

Ранее ограничения на полеты действовали до конца 7 декабря. Собеседник агентства сообщил, что запрет продлен до конца суток 14 декабря в приграничном воздушном пространстве с Беларусью и Россией на высоте до 6 км. Латвийские власти ввели эти меры еще в сентябре и регулярно их обновляют.

По данным диспетчерской службы, как и на прошлой неделе, с 17.00 до 5.00 UTC (с 20.00 до 8.00) запрещены полеты вдоль границ с Беларусью и РФ.

Информация о продлении доведена до всех пользователей воздушного пространства Латвии, добавил представитель. Аналогичные ограничения на неделю введены и для полетов вдоль границ с Эстонией и Литвой. Исключение составляют полеты, одобренные военным ведомством.

