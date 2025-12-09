С 15 декабря государственная лесная охрана перейдет на усиленный режим, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.





Цель — предотвратить незаконную вырубку деревьев для встречи Нового года. Как сообщил заместитель начальника управления лесного хозяйства Минлесхоза Виктор Звертовский, в состав рейдовых групп наряду с работниками лесной отрасли войдут представители ГАИ и Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Особое внимание будет уделено патрулированию участков лесного фонда, расположенных вблизи населенных пунктов и автодорог. «Гораздо проще приобрести ель законным способом. Первые елочные базары в отрасли откроются уже с 15 декабря», — проинформировал Виктор Звертовский.