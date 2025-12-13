Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства рассказал о своем видении будущего отношений между Беларусью и США.

В интервью речь шла о перспективах урегулирования конфликта в Украине и роли в этом процессе Президента США Дональда Трампа.

Еще одна тема — ситуация вокруг Венесуэлы и рост напряженности в отношениях с США на фоне обвинений в наркотрафике.

Александр Лукашенко также ответил на вопросы о своих личных впечатлениях от общения с рядом зарубежных лидеров, включая Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.

В качестве интервьюера выступила Грета Конвей Ван Састерен, ведущая программы «Хроника с Гретой Ван Састерн» на телеканале «Ньюсмакс ТВ». Программа выходит по будням и занимает важное место в вечерней сетке вещания.

Интересно, что Грета Конвей Ван Састерен является супругой Джона Коула — спецпосланника США по Беларуси, с которым Александр Лукашенко как раз в эти дни вел переговоры в Минске.

Телекомпания «Ньюсмакс» основана в 1998 году. В структуру медиахолдинга входят телеканал «Ньюсмакс ТВ», одноименный интернет-портал и печатное издание «Ньюсмакс Журнал».

Компания позиционирует себя как независимая новостная платформа. По собственным оценкам, ежемесячная аудитория телеканала и онлайн-платформы превышает 20 млн человек.