Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства рассказал о своем видении будущего отношений между Беларусью и США.
В интервью речь шла о перспективах урегулирования конфликта в Украине и роли в этом процессе Президента США Дональда Трампа.
Еще одна тема — ситуация вокруг Венесуэлы и рост напряженности в отношениях с США на фоне обвинений в наркотрафике.
Александр Лукашенко также ответил на вопросы о своих личных впечатлениях от общения с рядом зарубежных лидеров, включая Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.
Телекомпания «Ньюсмакс» основана в 1998 году. В структуру медиахолдинга входят телеканал «Ньюсмакс ТВ», одноименный интернет-портал и печатное издание «Ньюсмакс Журнал».
Компания позиционирует себя как независимая новостная платформа. По собственным оценкам, ежемесячная аудитория телеканала и онлайн-платформы превышает 20 млн человек.