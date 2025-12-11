Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ваш визит в Беларусь я всегда расцениваю как очень важный. И наша с вами встреча, и ваш визит ко мне — это не только визит вежливости, как дипломаты говорят. Хотя не без этого. Есть о чем поговорить, обсудить вопросы. Мы с вами придерживаемся одной линии, одной позиции. У нас никогда не было расхождений при оценке ни внутренних, ни внешних факторов существования России, Беларуси. Поэтому для меня очень важно, что вы хоть на несколько минут, но заглянете ко мне и мы сможем сверить часы. Для меня это, подчеркиваю, очень важно. Вы истинный не только мой друг, но и нашего белорусского народа», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что внимательно, насколько это возможно, следит за работой Александра Бастрыкина. «Очень рад, что в сложные и трудные времена вам все-таки как-то удается удерживать свою систему, структуру и работать на пользу не только России, но и нашему союзу, который мы стремимся построить», — сказал он.

В свою очередь Александр Бастрыкин поблагодарил за возможность встречи. «Хотел бы вас проинформировать, что только что я побывал на серьезной международной конференции, посвященной геноциду советского народа, делал там выступление», — отметил он.

После встречи у Президента запланирована рабочая встреча Бастрыкина с коллегами из Следственного комитета Беларуси. «Мы подведем итоги совместной работы за 2025 года и наметим перспективы работы на 2026-й, чтобы добиваться результатов в совместной работе по основным стратегическим направлениям сотрудничества», — рассказал глава СК Российской Федерации.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Бастрыкин в Минске принял участие в III Международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении геноцида и наказании за него.