Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 декабря подписал указ №428, которым вносятся изменения в указ №92 от 12 марта 2020 года «О стимулировании использования электромобилей». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ направлен на продолжение развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Льготы по НДС и инвестиционному вычету на электромобили продлеваются до 31 декабря 2028 года, а преференции для установки и обслуживания зарядных станций — на неограниченный срок.

РУП «Белтелеком» определено вторым оператором, который будет осуществлять строительство и обслуживание медленных зарядных станций мощностью до 44 кВт.

Застройщикам предоставляются права на передачу зарядных станций и объектов электрических сетей государственным операторам для их последующей эксплуатации на безвозмездной основе.

Документ также предусматривает отмену права на бесплатную парковку участников дорожного движения на электромобилях.