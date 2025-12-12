«Я рад вас видеть», — сказал Джон Коул при встрече с белорусским лидером.

«Джон, я поздравляю тебя с новым назначением (спецпосланником США в Беларуси. — Прим. БЕЛТА). Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем», — отметил на встрече Александр Лукашенко.

Он также дал положительную оценку действиям своего американского коллеги — Президента США: «Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями».

«У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы», — добавил Президент, предваряя основной разговор.

Остальная часть встречи, как обычно, прошла за закрытыми дверями.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента Беларуси, переговоры начались сегодня, в пятницу, 12 декабря. Планируется, что они продолжатся и на следующий день.