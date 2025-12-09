Ситуация на белорусско-украинской границе более-менее стабилизировалась, хотя проблем хватает. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

«Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши. Вчера мне наш главный пограничник (председатель Государственного пограничного комитета. — Прим. БЕЛТА) докладывал о том, что много вопросов, которые предстоит решать в мобилизационном порядке и выстраивать границу, которая брошена со стороны Украины, и строить заставы, и вооружать пограничников», — заявил Александр Лукашенко.

Более того, отметил белорусский лидер, во второй линии за пограничниками приходится выставлять Вооруженные Силы: «Конечно, это отвлекает не только наше внимание, но это отвлекает определенные средства».

