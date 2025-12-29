Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам индивидуальной предпринимательской деятельности». Документом осуществлена корректировка 26 законов в различных сферах правоотношений, в том числе трех кодексов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Конкретизируется круг физических лиц, которым адресованы нормативные предписания: либо все граждане, либо только лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, либо только граждане-предприниматели.

Исключается упоминание индивидуальных предпринимателей в тех нормах, которые регламентируют виды деятельности, не включенные в соответствующий перечень, определенный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2025 года № 457.

Преференции, ранее предусмотренные для микропредприятий, распространяются на организации с численностью до 50 человек.

Кроме того, в целях обеспечения системности и комплексности правового регулирования в закон был включен ряд корректировок, не связанных с трансформацией предпринимательской деятельности.