МЧС призвало при покупке электрических гирлянд обращать внимание на сертификат соответствия, сообщает БЕЛТА.

Такие гирлянды относятся к низковольтному оборудованию и подпадают под действие технического регламента ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Это значит, что гирлянды должны иметь подтверждение соответствия — сертификат. Информация о нем обычно указана на упаковке или в инструкции.

В МЧС отметили, что нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования может привести к пожару. Поэтому выбирать продукцию следует только с сертификатом соответствия. Использовать гирлянды необходимо строго по инструкции производителя. Нельзя включать изделия с видимыми повреждениями, оголенными проводами, оплавленными элементами. Пользоваться гирляндами дети не должны.