На нем присутствовали Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко, представитель отдела образования райисполкома Инна Шестакова, председатель районной организации Белорусского Красного Креста Тамара Кравцова, а также родители воспитанников.

Для родителей и гостей выступили обучающиеся центра коррекционно-развивающего обучения, воспитанники детского сада №1 Буда-Кошелева. Ребята подготовили музыкальный номер «Оркестр», читали стихи и радовали присутствующих яркими танцами.

В конце мероприятия Отец Сергий, Тамара Кравцова и Инна Шестакова вручили детям подарки и пожелали доброго здоровья, радости и счастливого детства.

Ирина Снежная

Фото автора