⭕на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации– Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

⭕на 144 км а/д Р-31 «Бобруйск-Мозырь-граница Украины». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч;

⭕в районе дома №294 по ул. Ильича в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

⭕в районе дома №110 по ул. Мазурова в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

⭕мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 0 по 3 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения!

Придерживайтесь зимнего стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений!

Госавтоинспекция Гомельщины