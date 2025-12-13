В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 13 декабря.

на 2 км а/д Р-150 «Гомель – Хутор». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации– Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

на 169 км а/д Р-43 «Кричев– Бобруйск – Ивацевичи». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч;

в районе дома №294 по ул. Ильича в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 127 по 132 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения!

Придерживайтесь аккуратного стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений!

Сожский Форпост