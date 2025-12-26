В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 26 декабря.

⏺ на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

⏺ в районе ООТ «Курган Славы по ул. Рыжковав г. Мозыре. Скоростное ограничение для всех водителей — 60 км/;

⏺ на 169 км а/д Р-43 «Кричев – Бобруйск — Ивацевичи». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч;

⏺в районе дома №294 по ул. Ильича в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей — 60 км/;

⏺ мобильный комплекс «Оракул – Инсайт: с 0 по 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения!

Придерживайтесь зимнего стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений!

Госавтоинспекция Гомельщины