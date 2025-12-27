В Толочинском районе произошло смертельное ДТП — опрокинулся автобус, одна пассажирка погибла, шесть человек госпитализированы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

По предварительной информации, сегодня около 2.40 на автодороге М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации 43-летний водитель автобуса, следовавшего из Минска, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились два водителя и 12 пассажиров.

В результате ДТП 53-летняя женщина погибла, шесть человек госпитализированы.

На месте происшествия работали группы ГАИ, МЧС, медики и следственно-оперативная группа.