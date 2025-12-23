Мининформ на 10 дней приостановил действие свидетельства издателя печатных изданий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь о деятельности ОДО «Информационное рекламное агентство «Паляшук», осуществляемой в соответствии с выданным свидетельством о госрегистрации издателя печатных изданий.

По данным ведомства, такая мера предпринята в связи с нарушением абзаца пятого пункта 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года № 8-З «Аб выдавецкай справе».

В течение 10 дней издатель должен устранить нарушение, послужившее основанием для приостановления.