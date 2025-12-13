В Беларуси отмечается сезонное увеличение количества заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Там отметили, что уровень заболеваемости находится в пределах средних многолетних показателей. По данным лабораторных исследований установлена циркуляция вирусов гриппа А. Преимущественно гриппа А(H3N2) (этот штамм еще называют гонконгским) и А(H1N1 — так называемый пандемический штамм 2009 года). Также циркулируют негриппозные респираторные вирусы (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2).

Основной контингент заболевших гриппом, обратили внимание в Министерстве, лица, не вакцинированные в текущем сезоне. Основная часть заболевших — амбулаторные пациенты. Увеличения числа госпитализированных по причине заболевания гриппом не отмечается.

В Минздраве добавили, что специалисты Национального центра по гриппу НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья еженедельно мониторируют штаммы вирусов гриппа, циркулирующих в стране. Полученные результаты свидетельствуют, что вирусы гриппа сохраняют чувствительность к противогриппозным лекпрепаратам, имеющимся в организациях здравоохранения и аптечной сети, а также распознаются всеми имеющимися тест-системами лабораторной диагностики.

Вакцины для профилактики гриппа, применяемые в стране, содержат актуальный штаммовый состав и содержат достаточное количество антигенов для снижения риска заражения гриппом, предотвращения развития тяжелого течения и неблагоприятного исхода заболевания.

«В настоящее время массовая кампания вакцинации против гриппа в республике завершена, вакцинировано более 1,3 млн человек. Вместе с тем, для лиц, которые по объективным причинам не смогли привиться против гриппа, еще есть возможность вакцинироваться, — сказали в Минздраве. — Активная вакцинация против гриппа и COVID-19, а также ответственное отношение каждого человека к мерам неспецифической профилактики (социальная дистанция и дистанцирование, правила личной гигиены, респираторный этикет, использование средств защиты органов дыхания) позволят повлиять на эпидемический процесс путем сдерживания распространения респираторных патогенов и сокращения последствий заболеваний».