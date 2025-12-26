Новогодняя вечеринка во дворе с музыкой и алкоголем может обернуться проблемами с законом, пояснила адвокат юридической консультации Центрального района г. Минска Кристина ЯКУТА-МАРЧУК.



Закон действует и в праздничную ночь, ведь шум мешает другим гражданам – детям, пожилым людям и тем, кто просто хочет спокойно провести этот вечер, пусть даже новогодний. Так, нельзя распивать алкоголь в общественных местах, а также появляться в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Для комфортного и законного празднования вне дома адвокат рекомендует использовать специально отведённые места (обычно организуются места для массовых гуляний).

