Чат-бот Министерства внутренних дел «Мы всегда рядом» работает по всей стране, сообщили БЕЛТА в МВД.

Нововведение успешно прошло тестовую эксплуатацию на территории Минской области. Теперь инструмент, созданный для максимального упрощения взаимодействия граждан с милицией, функционирует во всех регионах и столице.

Чат-бот предоставляет удобную, простую и эффективную возможность анонимно в круглосуточном режиме сообщить о происшествиях и правонарушениях, прикрепив фото, видеоматериалы, голосовые сообщения с указанием геолокации произошедшего. «Это позволит заявителям сэкономить время, а сотрудникам милиции — получить значимую информацию для быстрого реагирования», — добавили в МВД.