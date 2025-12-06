С целью популяризации профессии спасателей-пожарных, закрепления знаний в вопросах пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности, истории и развития службы спасения, на базе Уваровичского центра детского творчества прошел районный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди клубов «Юные спасатели-пожарные» «За безопасность».

В мероприятии приняли участия команды из 11 учреждений образования района. Цель игры заключалась в закреплении знаний участников в области пожарной безопасности. ребята проявили свои знания в различных областях, включая историю пожарного дела, основы безопасности жизнедеятельности, а также литературные произведения, связанные с темой спасения и чрезвычайных ситуаций.

Все участники проявили отличную подготовку и настрой на победу, что сделало соревнование особенно интересным и увлекательным.

По итогам упорной борьбы были определены победители. Почетное третье место заняла команда Коммунаровской средней школы, второе место досталось юным спасателям из Уваровичской школы. Однако наибольшую уверенность и знания продемонстрировала команда Пенчинской средней школы, которая одержала победу, и будет представлять Буда-Кошелевский район на зональном этапе.

Все победители были награждены дипломами и сладкими призами от районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Этот конкурс не только способствовал повышению уровня знаний среди молодежи о безопасности, но и стал важной платформой для формирования командного духа и сотрудничества среди юных спасателей.

Буда-Кошелевский РОЧС