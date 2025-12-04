В торжественной церемонии приняли участие председатель облисполкома Иван Крупко, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета полковник Андрей Филатов.

«Вы охраняете непростой в политическом и географическом плане участок границы, который характеризуется множеством заболоченных мест. За 2025 год проведена большая работа на границе Беларуси с Украиной: это четвертная застава, открытая с начала года, в планах – еще две открыть в декабре, начато проектирование трех застав на следующий год. Данная работа будет продолжаться для обеспечения национальной безопасности», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что охрана рубежей – это не только защита государственных границ:

«Вы обеспечиваете безопасность, ставите жесткий заслон на пути международного терроризма, нелегальной миграции, противодействуете угрозам экономической безопасности».

Гомельщина официально