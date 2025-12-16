Председатель районной организации Белорусского Красного Креста Тамара Кравцова, председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко, председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Наталья Логунова, первый секретарь РК КПБ Владимир Азарушкин и председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова посетили детское отделение Буда-Кошелевской центральной районной больницы.

Каждому ребенку вручили новогодние подарки и поздравили с наступающим Новым годом. Всем пожелали успехов в учебе, исполнения желаний и крепкого здоровья.

Елизавета Малая

Фото автора