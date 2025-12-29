По состоянию на конец октября текущего года в регионе числилось 59 незавершенных объектов строительства, так называемых «долгостроев». В 2021 году их было 444, количество за пятилетку сократилось в семь раз. В Добрушском, Ельском, Наровлянском районах таких долгостроев не осталось.

Все незавершенные объекты, подчеркнул губернатор Иван Крупко, нужно ввести или снести, но исключить из списка.

«Поэтапно расписать порядок действий по каждому строению и приступать к работе, незамедлительно», — поставил задачу глава региона.

Гомельщина официально