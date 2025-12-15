На примере Гомельской птицефабрики обсудили целесообразность установки на сельскохозяйственную технику счетчиков топлива. Как показывает практика, использование такого оборудования в совокупности с GPS-навигацией дают достаточно быстрый экономический эффект – значительно сокращается расходы горючего и снижаются финансовые потери.

Глава региона поручил комитету по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома детально изучить вопрос и при необходимости распространить данный опыт среди других хозяйств.

Гомельщина официально