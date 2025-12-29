Избрание состоялось на III пленуме областного комитета Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Новым руководителем стала Наталья Звенигородская, получившая большой опыт организационной и руководящей работы в санаториях «Ченки», «Машиностроитель», посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации.

Слова благодарности прозвучали в адрес Михаила Жукевича, возглавлявшего организацию более 16 лет и много сделавшего для её развития.

Председатель областного объединения профсоюзов Елена Кличковская вручила Михаилу Жукевичу нагрудный знак «Гомельский мастер».

Гомельщина официально