Комитетом госконтроля Гомельской области начаты контрольные мероприятия по вопросам постановки техники на хранение и ее подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону. Прежде всего изучается соблюдение установленных требований по организации хранения техники и ее ремонта.

Контрольные мероприятия показывают, что в некоторых хозяйствах эта работа должным образом пока не организована.

В отдельных хозяйствах Октябрьского и Петриковского районов выявлено хранение на открытых площадках зерноуборочных комбайнов, пресс-подборщиков, комбинированных почвообрабатывающе-посевных и других агрегатов с неочищенными и непокрытыми защитным составом рабочими органами и шинами, не снятыми ремнями и цепями, без герметизации отдельных систем (всего 47 ед.). В одном из хозяйств не обеспечена дефектовка техники для составления планов ремонта и определения потребности в запчастях, более 3 лет не принимались меры по ремонту кормоуборочного комбайна, более года – по разборке списанного трактора.

В ходе контроля представителям хозяйств рекомендовано оперативно устранить выявленные нарушения. Для принятия мер информированы местные органы власти и управления. Контрольные мероприятия продолжаются.