На Солнце произошла двойная сильная вспышка, сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Явление зарегистрировали вечером 6 декабря. «Двойная сильная M вспышка в области 4299 (бывшая 4274) в центре диска после нескольких дней молчания. Первая из двух вспышек классифицирована как M1.1, вторая как М8.1», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв.м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

