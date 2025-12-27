Самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«На восточном краю Солнца сегодня рано утром зарегистрирована крупная вспышка уровня М5.1. Мощность события составила около 50% от порога высшего балла Х. Максимум излучения зафиксирован в 4.50 по московскому времени», — сообщили в лаборатории.

Специалисты предупредили, что пик ожидающейся активности может прийтись на новогодние праздники. А вот вероятность формирования магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год считается невысокой из-за значительного удаления активных областей от линии Солнце — Земля.