Водоемы Беларуси покрылись тонкой ледяной коркой с приходом морозов. Специалист по связям с общественностью Минской городской организации ОСВОД Анна Новикова напоминает о правилах безопасного поведения, сообщает БЕЛТА.

«Первые морозные объятия сковали столичные водоемы тонкой ледяной коркой. Бдительные сотрудники ОСВОДа пристально следят за хрупким льдом. Хотелось бы напомнить о правилах предосторожности. Популярные места отдыха, где летом плескались дети и загорали отдыхающие, преобразились в опасные зоны. Лед еще совсем непрочен, коварен и обманчив. Под тонкой гладью — холодная вода, в которую в любой момент может попасть неосторожный человек», — подчеркнула она.

Сотрудники ОСВОДа ежедневно патрулируют берега, ведут разъяснительные беседы с рыбаками-экстремалами и любителями покататься на коньках по первому льду. «Используем громкоговорители, предупреждающие знаки и личные убеждения. Главная цель — не допустить трагедий, сохранить жизни людей, пренебрегающих элементарными правилами безопасности», — отметила Анна Новикова.

Однако не все прислушиваются к предостережениям. «Пока мороз не окрепнет, и лед не станет достаточно прочным, водоемы остаются зоной повышенной опасности. И только бдительность, осторожность и соблюдение правил безопасности помогут избежать несчастных случаев и сохранить здоровье и жизнь», — напомнила ведущий специалист.