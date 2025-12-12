12 декабря:

— с 21.00 до окончания мероприятий 15 декабря на площади Ленина, на участках от площади Ленина до улиц Интернациональной и Гагарина, на улице Спартака, на участке от проспекта Ленина до улицы Гагарина.

13 декабря:

— с 17.00 до окончания мероприятий на участке от площади Ленина до улицы Фрунзе, на улицах Гагарина, Комиссарова, Плеханова, на переулке Спартака.

Остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена:

– 13 декабря с 05.00 до окончания мероприятий на парковках в районе зданий №2A по проспекту Ленина, №31 по улице Комиссарова.

Гомельщина официально