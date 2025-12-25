Для ребят организуют полезный и разнообразный отдых. Воспитательно-оздоровительные лагеря охватят более 9000 школьников Гомельщины. В них подготовлен широкий спектр профилей для досуга, это позволит удовлетворить различные интересы детей.

Лагеря созданы как на базе школ, так и в районных инженерных ресурсных центрах, центрах творчества детей и молодежи. На каникулах запланирована ежедневная работа кружков, экскурсии, спортплощадки.

Вся информация о работе лагерей размещена на официальных сайтах и в соцсетях учреждений образования.

Гомельщина официально