Военно-политическая обстановка на западном направлении напряженная и непростая. Об этом в эфире «Первого информационного» заявил министр

обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Обстановку (на западном направлении. — Прим. БЕЛТА) можно охарактеризовать как напряженную, склонную к радикализации, непростую. Мы это видим по тем действиям, которые идут прежде всего от руководства соседних с нами стран, которые не хотят понимать, что надо снижать градус военного напряжения. Он довольно серьезного накала, прежде всего в информационном поле. Но и действия, которые совершает руководство соседних стран, они говорят о том, и они не скрывают этого, что идет подготовка к войне. У них угроза Россия, понятно, это и Беларусь. У нас Союзное государство, будут воевать с нами», — сказал Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что несмотря на агрессивную политику стран Запада, Беларусь готова к диалогу. «Мы не раз говорили про это. Тут также хочется сказать, чтобы они не воспринимали наше стремление к миролюбию как слабость. Они же думают, что мы тут испугались. Ничего мы не испугались. Но мы прекрасно понимаем то, что надо, чтобы говорили политики, надо, чтобы говорили люди словами, а не орудийными залпами. И мы к этому готовы, Президент это неоднократно подчеркивал. Поэтому мы говорим, давайте будем мирно договариваться», — отметил министр.

