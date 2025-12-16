Патриотический марафон «Белая Русь объединяет» прошел сегодня в ЦРДК.

К участникам мероприятия обратилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. Она подчеркнула, что марафон призван сплотить всех, кто любит свою страну, в одну большую семью, где общая вера в будущее и труд на благо Родины являются главными ценностями. «В такие моменты особенно остро чувствуется, что нас объединяет не просто территория, а нечто большее – общая история, ценности и стремление сделать нашу землю еще краше и сильнее», – акцентировала Людмила Адамовна.

«Мы видим, что люди объединяются вокруг простых, но вечных истин: любви к родному краю, уважения к труду, заботы о ближних. Именно на этом фундаменте строится наше общество. Очень важно, что сегодня здесь собрались не просто зрители, а активные, неравнодушные граждане – те, кто своим ежедневным трудом, участием в общественной жизни, личным примером вносят вклад в развитие Республики Беларусь. Уверена, что наше единство позволит преодолеть любые вызовы и сохранить мирную и процветающую страну», – отметила заместитель председателя Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» Наталья Мамрукова.

За личный вклад в развитие Гомельской областной организации РОО «Белая Русь», активное участие и значительную помощь в проведении мероприятий, общественно-политических акций, имеющих важное значение для развития организации, Наталья Людвиговна вручила благодарности Людмиле Кураликовой и методисту аграрно-технического колледжа, председателю первичной организации РОО «Белая Русь» Елене Новиковой.

Концертные номера подарили зрителям много ярких впечатлений. Со сцены звучали композиции в исполнении Гомельских городских оркестров. Особенно трогательным стало выступление юных артистов – детского коллектива «Musik Kids» из Гомеля. Публика с большим теплом встречала каждый номер, а атмосфера в зале была по-настоящему объединяющей и праздничной.

Елизавета Малая

Фото автора