Уважаемые гомельчане и гости города!

С радостью вам сообщаем, что все технические вопросы решены и самое ожидаемое событие декабря! Зажигаем елку вместе! Самый масштабный парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Гомеле 13 декабря.

Мероприятие начнется в 19.00 с праздничного шествия Дедов Морозов и Снегурочек, а также сказочных персонажей, которые пройдут по улице Пролетарской до площади Ленина.

В 19.25 на площади Ленина состоится зажжение огней на главной ёлке. Все присутствующие смогут стать частью этого волшебного момента, когда главная ёлка города засияет огнями.

Далее, в 19.45, зрителей порадует шоу барабанщиков «Перцы».

А в 20.10 на сцену выйдет популярная группа «Божья коровка», которая исполнит популярные хиты и создаст праздничную атмосферу для всех гостей.

Завершит вечер выступление диджея Дениса Одинцова с 21.20 до 22.00.

Приходите на акцию «Зажигаем ёлку вместе!» в Гомеле и проведите этот вечер в компании друзей и близких, наслаждаясь праздником, музыкой и волшебством!

Владимир Привалов. Официально