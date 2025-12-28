Ингредиенты:
— тесто слоеное бездрожжевое — 1 упаковка;
— творожный сыр — 150 г.;
— чеснок — 1 зубчик;
— желток — для смазывания теста;
— свежая зелень — для украшения;
— специи — по вкусу.
Приготовление:
1. Тесто разморозить.
2. Разогреть духовку до 200 градусов.
3. В творожный сыр добавить мелкорубленный чеснок, специи.
4. Слоеное тесто раскатать толщиной примерно 2-3 мм, порезать на длинные треугольники.
5. На широкую часть треугольника выложить немного начинки и свернуть его рулетом в направлении к узкой части.
6. Готовые рулетики неплотно (поскольку они увеличатся при выпечке) выложить в форму, формируя елочку.
7. Смазать тесто яичным желтком и выпекать до золотистой корочки. Готовую «елочку» посыпать зеленью.