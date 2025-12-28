Ингредиенты:

— тесто слоеное бездрожжевое — 1 упаковка;

— творожный сыр — 150 г.;

— чеснок — 1 зубчик;

— желток — для смазывания теста;

— свежая зелень — для украшения;

— специи — по вкусу.

Приготовление:

1. Тесто разморозить.

2. Разогреть духовку до 200 градусов.

3. В творожный сыр добавить мелкорубленный чеснок, специи.

4. Слоеное тесто раскатать толщиной примерно 2-3 мм, порезать на длинные треугольники.

5. На широкую часть треугольника выложить немного начинки и свернуть его рулетом в направлении к узкой части.

6. Готовые рулетики неплотно (поскольку они увеличатся при выпечке) выложить в форму, формируя елочку.

7. Смазать тесто яичным желтком и выпекать до золотистой корочки. Готовую «елочку» посыпать зеленью.