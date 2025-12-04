Новые авиарейсы и поезда запустят между Беларусью и Россией. Об этом заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой во время заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

«Планируем и дальше расширять авиасообщение между нашими странами, в том числе между областными городами Беларуси и регионами Российской Федерации. Надеемся на скорое открытие новых рейсов из Минска в Краснодар, Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень и Ростов-на-Дону. Называю те города, по которым идет активная работа прямо сейчас», — сказал Дмитрий Крутой.

С 15 декабря в сообщении Москва — Минск ежедневно будет курсировать дополнительная пара поездов «Ласточка». «Благодарны российской стороне за запуск с 15 декабря третьей пары поездов «Ласточка» уже на ежедневной основе (сейчас это происходит только по праздничным и выходным дням). А также с увеличенным количеством вагонов с 5 до 10 — в два раза. Это дополнительно позволит перевозить 30 тыс. пассажиров в месяц», — отметил глава Администрации Президента.

«Не оставляем без внимания трансграничное железнодорожное пассажирское сообщение. Нужно оперативно обеспечить уже с января 2026 года давно анонсированное прямое курсирование поездов по маршрутам Витебск — Смоленск и Орша — Смоленск. Это очень оценят наши граждане», — подчеркнул Дмитрий Крутой.

Белорусская сторона рассчитывает на скорейшее подписание между транспортными ведомствами дорожной карты по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск. «Уверен, что по значимости этот проект в нашей повестке будет сопоставим со строительством Белорусской атомной станции в Островце», — сделал акцент глава Администрации Президента.

Ключевым направлением сотрудничества в транспортной сфере остается обеспечение транспортировки белорусских экспортных грузов через российские порты. «За 10 месяцев 2025 года вывоз белорусских товаров только железнодорожным транспортом через российские порты увеличился на 3,7% и составил 13,5 млн т. По итогам года мы ожидаем цифру 16 млн т. Три года назад мы стартовали фактически с нулевой базы, и это тоже яркий пример нашей совместной успешной работы по замещению соответствующей инфраструктуры западных стран и ответа на введенные санкции в отношении транзита и логистики», — обозначил Дмитрий Крутой.