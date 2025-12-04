Новые авиарейсы и поезда запустят между Беларусью и Россией. Об этом заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой во время заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.
«Планируем и дальше расширять авиасообщение между нашими странами, в том числе между областными городами Беларуси и регионами Российской Федерации. Надеемся на скорое открытие новых рейсов из Минска в Краснодар, Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень и Ростов-на-Дону. Называю те города, по которым идет активная работа прямо сейчас», — сказал Дмитрий Крутой.
«Не оставляем без внимания трансграничное железнодорожное пассажирское сообщение. Нужно оперативно обеспечить уже с января 2026 года давно анонсированное прямое курсирование поездов по маршрутам Витебск — Смоленск и Орша — Смоленск. Это очень оценят наши граждане», — подчеркнул Дмитрий Крутой.
Белорусская сторона рассчитывает на скорейшее подписание между транспортными ведомствами дорожной карты по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск. «Уверен, что по значимости этот проект в нашей повестке будет сопоставим со строительством Белорусской атомной станции в Островце», — сделал акцент глава Администрации Президента.