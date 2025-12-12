Символический камень в основание будущего здания был заложен в феврале нынешнего года, а сегодня губернаторы Брянской и Гомельской областей Александр Богомаз и Иван Крупко вручили ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Светлый, современный, теплый и уютный, дом станет началом новой, счастливой жизни. Особенно дорого, что сюда войдут ребята, для которых это жилье станет не просто квадратными метрами, а точкой опоры, местом, где можно уверенно строить свое будущее», — отметил Иван Крупко.

Гомельщина официально