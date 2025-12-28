Новый год – особое время, когда взрослые ненадолго возвращаются в детство, вспоминая забытые желания и мечты. Кто-то хотел получить в подарок красивую куклу, а кто-то конструктор или велосипед. Корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у жителей райцентра, о чем они грезили когда-то. Ну что, поностальгируем?

Светлана ШЕСТОПАЛОВА, жительница аг. Губичи:

– Конфет, одежды, игрушек у меня хватало. В детстве хотелось хоть раз увидеть Деда Мороза и Снегурочку. Будучи ребенком, я искренне верила в их существование и ждала, когда они исполнят мои желания. Однако гораздо важнее была сама атмосфера семейного торжества.

Христина ВЕРЕМЕЙЧИКОВА, жительница аг. Глазовка:

– Раньше я хотела, чтобы Дед Мороз принес мне в подарок щенка. Не игрушку, а самого настоящего, живого. Думая, что именно он исполнит мою мечту, я каждое утро проверяла подарок под елкой. Конечно, это были фантазии, но воспоминания остались самые теплые.

Наталья КРАСНОБАЕВА, горожанка:

– В детстве у меня была особая мечта – найти под елкой билеты на цирковое представление. Яркие костюмы, увлекательные трюки, смешные клоуны и обученные животные всегда приводили меня в восторг. Став взрослой, я сохранила любовь к цирковым выступлениям и при любой возможности посещаю их.

Ольга ТАТЬЯНЕНКО, жительница д. Шарибовка:

– Каждый Новый год я погружалась в волшебный мир грёз, представляя, как Дед Мороз приносит что-то сказочное. Мне хотелось окунуться в атмосферу, где все сияло яркими красками и было наполнено радостью.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора