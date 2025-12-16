Министерство экономики Республики Беларусь сообщает, что в целях расширения возможностей поддержки женских предпринимательских инициатив проектом постановления Совета Министров Республики Беларусь «О Государственной программе «Устойчивое предпринимательство» на 2026 – 2030 годы» предусмотрен ряд соответствующих мероприятий.
Одним из таких мероприятий является реализация Минэкономики совместно с ОО «Белорусский союз женщин» и ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» проекта «Нежность белорусского бизнеса».
Справочно:
Проект реализуется ежегодно и приурочен к Международному женскому дню (8 марта).
Цель проекта:
– популяризация предпринимательской деятельности среди женщин;
– стимулирование развития предпринимательской инициативы многодетных матерей;
– поддержка проектов, направленных на развитие женского предпринимательства, в том числе обеспечивающих удовлетворение социальных потребностей женщин.
Концепцией проекта предусмотрено транслирование итоговых презентационных материалов проекта «Нежность белорусского бизнеса»
в СМИ, телеграмм каналах и социальных сетях, а также иных источниках, незапрещенных законодательством.
В целях широкого информирования заинтересованных о возможности участия в проекте использовать для размещения в мессенджерах, социальных сетях, на главных страницах сайтов, а также иных официальных информационных источниках прилагаемую инфографику.
Приложение (образец)
Справочная информация об участнице проекта
Иванова Инна Ивановна
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) участника проекта)
Основатель и руководитель Центра, мама 4 детей
(статус предпринимателя)
- Форма осуществления предпринимательской деятельности (самозанятый, ремесленник, субъект агроэкотуризма, ИП, юридическое лицо): юридическое лицо
- Наименование юридического лица (при наличии): ООО «Центр юридических услуг»
- Дата создания собственного дела: 10.2021
- Место осуществления деятельности: 220063, г. Минск, ул. Мира, д. 2
- Основной вид деятельности: юридические услуги
- Численность наемных работников: 7 человек
- Краткая информация о себе и об осуществляемой предпринимательской деятельности (виде эссе, освещая ответы на такие вопросы, как: что подтолкнуло Вас к созданию собственного бизнеса? Какие основные виды товаров (работ, услуг) Вы предоставляете и что наиболее востребовано среди Ваших клиентов? Что делает Ваш бизнес уникальным? Как Вам удается поддерживать высокий уровень профессионализма? Какую роль в Вашем бизнесе играет семья? Какие у Вас планы на будущее? Ваш жизненный девиз?):
На протяжении многих лет я работала в юридической сфере и видела, с какими трудностями сталкиваются предприниматели. Мне хотелось оказывать юридические услуги бизнесу и гражданам и с 2021 года я открыла юридическую фирму в г. Минске, став ее руководителем, и по сегодняшний день развиваю этот бизнес …
…«С мечтой по жизни» – мой жизненный девиз, который мне всегда помогает не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед.
- Количество детей: 4 (в том числе 3 несовершеннолетних).
- Контактные данные (мобильный телефон, электронная почта):
+ 375 29 000-00-10, 311081@icloud.com