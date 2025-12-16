Министерство экономики Республики Беларусь сообщает, что в целях расширения возможностей поддержки женских предпринимательских инициатив проектом постановления Совета Министров Республики Беларусь «О Государственной программе «Устойчивое предпринимательство» на 2026 – 2030 годы» предусмотрен ряд соответствующих мероприятий.

Одним из таких мероприятий является реализация Минэкономики совместно с ОО «Белорусский союз женщин» и ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» проекта «Нежность белорусского бизнеса».

Справочно:

Проект реализуется ежегодно и приурочен к Международному женскому дню (8 марта).

Цель проекта:

– популяризация предпринимательской деятельности среди женщин;

– стимулирование развития предпринимательской инициативы многодетных матерей;

– поддержка проектов, направленных на развитие женского предпринимательства, в том числе обеспечивающих удовлетворение социальных потребностей женщин.

Концепцией проекта предусмотрено транслирование итоговых презентационных материалов проекта «Нежность белорусского бизнеса»

в СМИ, телеграмм каналах и социальных сетях, а также иных источниках, незапрещенных законодательством.

В целях широкого информирования заинтересованных о возможности участия в проекте использовать для размещения в мессенджерах, социальных сетях, на главных страницах сайтов, а также иных официальных информационных источниках прилагаемую инфографику.

Приложение (образец)

Справочная информация об участнице проекта

Иванова Инна Ивановна

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) участника проекта)

Основатель и руководитель Центра, мама 4 детей

(статус предпринимателя)

Форма осуществления предпринимательской деятельности (самозанятый, ремесленник, субъект агроэкотуризма, ИП, юридическое лицо): юридическое лицо Наименование юридического лица (при наличии): ООО «Центр юридических услуг» Дата создания собственного дела: 10.2021 Место осуществления деятельности: 220063, г. Минск, ул. Мира, д. 2 Основной вид деятельности: юридические услуги Численность наемных работников: 7 человек Краткая информация о себе и об осуществляемой предпринимательской деятельности (виде эссе, освещая ответы на такие вопросы, как: что подтолкнуло Вас к созданию собственного бизнеса? Какие основные виды товаров (работ, услуг) Вы предоставляете и что наиболее востребовано среди Ваших клиентов? Что делает Ваш бизнес уникальным? Как Вам удается поддерживать высокий уровень профессионализма? Какую роль в Вашем бизнесе играет семья? Какие у Вас планы на будущее? Ваш жизненный девиз?):

На протяжении многих лет я работала в юридической сфере и видела, с какими трудностями сталкиваются предприниматели. Мне хотелось оказывать юридические услуги бизнесу и гражданам и с 2021 года я открыла юридическую фирму в г. Минске, став ее руководителем, и по сегодняшний день развиваю этот бизнес …

…«С мечтой по жизни» – мой жизненный девиз, который мне всегда помогает не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед.

Количество детей: 4 (в том числе 3 несовершеннолетних). Контактные данные (мобильный телефон, электронная почта):