Диалоговая площадка на тему «Всебелорусское народное собрание – высший орган народовластия» прошла в территориальном центре социального обслуживания населения.

Спикерами выступили делегаты ВНС – председатели районного совета ветеранов и районной организации РОО «Белая Русь» Александр Куриленко и Татьяна Чечко. Программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы сохраняет курс в том числе и на поддержку молодежи, которая будет строить будущее Беларуси, отметил Александр Куриленко. Сегодня молодые люди активно участвуют в политической, экономической жизни страны. Креативность и новые идеи представителей молодого поколения станут толчком для социального и экономического роста.

На приоритетных акцентах программы остановилась и Татьяна Чечко. Успешное развитие Беларуси невозможно без качественного образования, подчеркнула она. Работа данной системы – это окно в будущее. Результат того, как сегодня сработают педагоги, будет ощущаться через десятилетия.

– Для меня важным акцентом является и укрепление материально-технической базы учебных заведений, – обозначила делегат ВНС. – Это поможет создать более комфортные условия для учащихся и педагогов. Программа социально-экономического развития будет способствовать поднятию престижа профессии учителя на более высокий уровень.

По словам спикера, значительное место в программе отведено здравоохранению. В ней содержатся ответы на вопросы укомплектованности учреждений, профессиональной подготовки кадров и развития всей системы в целом.

В процессе общения участники диалоговой площадки задавали делегатам ВНС интересующие их вопросы. Один из них касался деятельности общественных организаций в предстоящей пятилетке. Прежде всего они вносят весомый вклад в пропаганду политического курса страны, воспитание лидерских качеств и гражданской ответственности у молодого поколения. Значимость таких организаций в ближайшие годы будет только расти, – пояснила Татьяна Чечко.

Говоря о развитии литературных объединений, спикеры подчеркнули их важность. Поддержка талантливых авторов, развитие творческих навыков, пропаганда чтения и культуры – основная задача литобъединений. Государство поддерживает сейчас и продолжит поддерживать творческих людей, предоставляя им возможность для реализации своего потенциала.

В ходе диалога присутствующие интересовались развитием туризма. Как отметила Татьяна Васильевна, этому направлению в программе тоже уделено внимание. Беларусь – красивая страна с уникальными природными ландшафтами, богатым культурным и историческим наследием. Поэтому одна из задач на предстоящую пятилетку – развитие туристической инфраструктуры, транспортная доступность объектов.

Подводя итоги, Александр Куриленко подчеркнул, что программа имеет конкретную цель: решать ключевые задачи развития страны. И в этом процессе должен принять участие каждый гражданин.

Евгений Коновалов

Фото автора