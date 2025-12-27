Буда-Кошелевским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.206 Уголовного Кодекса Республики Беларусь в отношении несовершеннолетнего жителя райцентра, который в октябре текущего года, находясь на улице вечером, без применения насилия похитил электронную сигарету у знакомого, причинив ему таким образом имущественный вред.

Согласно данной статьи открытое похищение имущества (грабеж) наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Окончательное решение по делу вынесет суд.

Буда-Кошелевский РОСК