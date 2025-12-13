… От нападок Запада, искажения истории и попыток популяризировать нацизм… ради будущей мирной жизни, ради наших детей и внуков.



Деревня Кобылево (ныне Первомайск) Речицкого района – еще одно свидетельство невыразимой жестокости фашистов. В мае 1943-го отряд войск СС и полиции сжег в ней около 280 дворов и уничтожил более тысячи жителей, половина из которых – дети. Фашисты загоняли мирное население группами в отдельные дома, бросали туда гранаты и поджигали. А открытие здесь мемориала в Международный день памяти жертв геноцида – логическое продолжение той огромной работы, которая проводится в нашей стране и на Гомельщине по сохранению исторической памяти. Обновленные после реконструкций мемориальные комплексы «Партизанская криничка», «Красный Берег», «Озаричи», «Ола» стали поистине народными проектами.

Нужно бывать на подобных памятных мероприятиях. Они буквально врезаются в сознание, в каждую клеточку, в кожу. Никогда не думала, что посещение мемориального комплекса в Озаричах станет для меня откровением и мерилом человеческого духа и нечеловеческой жестокости. Прошло 2 года с его открытия, но до сих пор помню глаза пожилой женщины – участницы тех трагических событий, ее морщинистые руки, сыплющие на мемориальные плиты пшенные зерна. Тогда, в марте 1944-го, именно эти желтые, почти невесомые, крупинки сохранили жизнь маленькой девочке. Помню головокружительную боль от прочитанных строк из воспоминаний бывших узников, выгравированных на стенах в Башне памяти.

Всегда храню в сердце память о событиях в Красном Береге. Кто еще не побывал в мемориальном комплексе «Детям – жертвам войны», обязательно посетите его, чтобы ощутить на себе хоть тысячную долю страданий, которую перенесли малолетние узники. А кто увидел это памятное место хоть однажды, обязательно туда возвращается. И в этом также сила памяти белорусов.

Так совпало, что на декабрь приходится одна из трагических дат календаря – Международный день памяти жертв геноцида. И именно в декабре, но только 84 года назад, 483 мирных жителя – стариков, женщин, детей – вели на гибель в Буда-Кошелеве. А месяцем ранее расстреляли 247 мирных граждан в Уваровичах. Скорбную летопись проявления геноцида на территории Будакошелевщины можно только продолжать – более ста сожженных заживо, более тысячи – угнанных в немецкое рабство.

К сожалению, спустя десятилетия фашизм вновь пытается расправить плечи. На карте Европы все чаще появляются его черные отметины. Неонацистский марш в центре Стокгольма, впервые проведенный в Швеции за 15 лет, – один из недавних примеров. Стремление к дальнейшему вооружению, снос памятников советским воинам-освободителям, неприятие даже мысли о том, что Советский Союз одержал победу над фашизмом, – все эти факты также можно смело отнести к современной европейской действительности.

Наша память – мощное противоядие этому безумству. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на открытии мемориала в Первомайске неслучайно обратился с мыслью о том, что «…сохранение исторической памяти, исторической правды – наш общий долг перед погибшими, перед нашими детьми. Долг, который мы выполняем по внутреннему призыву: не просто бережем память, а делаем ее живой частью нашего общества. Мы никогда и никому не позволим переписать эту правду».

Наталья ЛОГУНОВА