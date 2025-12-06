В программе добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии «3+3» уже участвуют около 65 тыс. белорусов. Об этом сообщил в интервью БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.

Уже три года, с 1 октября 2022 года, государственное предприятие «Стравита» реализует программу добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии «3+3» по указу Президента от 27 сентября 2021 года №367. Главная особенность — государственное софинансирование. Работники вкладывают часть своей зарплаты, сами определяют тариф для взноса, но не более 13% от сумм начисленных выплат. Часть средств добавляет работодатель.

Как проинформировал Сергей Осенко, в программе участвуют около 65 тыс. человек, большинство (70,5%) — женщины. Самый популярный тариф — «3%+3%» (64,3% от всех заключенных договоров), а срок выплаты дополнительной пенсии — 5 лет (95%). Накопления граждан увеличиваются за счет доходности по договору добровольного страхования. Средняя доходность вложений за 9 месяцев 2025 года составила 11,3%.

«Чем раньше начать уплачивать страховые взносы, тем больше будет размер дополнительной накопительной пенсии. Оптимально — за 20-30 лет до выхода на пенсию, идеально — со старта трудовой деятельности. В ноябре этого года выплачена первая дополнительная накопительная пенсия, а в декабре ее получат еще 40 человек. Это те, кто заключил договоры за 3 года до достижения пенсионного возраста и вступил в программу с момента ее запуска», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что участие в программе не уменьшает размер трудовой пенсии, а помогает увеличить доход. Кроме того, предусмотрены налоговые преференции.